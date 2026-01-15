Papel de INE es garantizar elecciones y advertir riesgos en cambios a reglas del voto, dice Taddei

CDMX — La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que el papel del árbitro de la democracia es garantizar elecciones, y advertir de (posibles) riesgos en cambios a las reglas en cómo se organiza la recolección de los votos de los mexicanos.

Taddei Zavala se reunió este jueves en la sede del INE con la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en el marco de un futuro próximo debate de la eventual iniciativa presidencial de reforma electoral.

Tras el encuentro, la consejera presidenta dijo que en este encuentro se estableció que el intercambio de puntos de vista entre instituciones, con competencias claramente diferenciadas, constituye un ejercicio de interlocución democrática, orientado a fortalecer los procesos de análisis y deliberación pública.

“El instituto cumple con su función constitucional y técnica de compartir experiencias, advertir riesgos y aportar elementos que permitan discusiones viables y apegadas a la legalidad en materia electoral, siempre con el objetivo de garantizar elecciones confiables, con autonomía, legalidad y profesionalismo y, consecuentemente, el derecho a ejercer el voto de la ciudadanía”, dijo Taddei Zavala, de acuerdo con un escueto comunicado tras el encuentro.

La funcionaria destacó que fue visita de cortesía de López Rabadán y del diálogo institucional permanente entre ambas instancias (la Cámara de Diputados) del Estado mexicano.