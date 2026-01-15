PT y PVEM activan reuniones internas por reforma electoral; “no habrá cheque en blanco”

Los dirigentes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde, del PVEM, Karen Castrejón y del PT, Alberto Anaya

Tan pronto se conocieron algunos de los puntos que contiene la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, la cúpula del PVEM y PT activaron por separado una serie de reuniones para analizar y fijar una postura preliminar donde ambos perfilan no acompañar esta iniciativa si se mantiene en los términos que se han difundido sobre todo en lo relacionado a la eliminación de legisladores plurinominales y el recorte de prerrogativas hasta del 50% a los partidos.

De acuerdo a fuentes legislativas del PVEM, se acordó en un primer término no dar “un cheque en blanco” a la reforma electoral que se impulsa sobre todo revisar a conciencia el esquema de financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de los legisladores plurinominales.

Al igual que el PT, el PVEM recordó que sin sus 18 senadores y 44 diputados, Morena no alcanza la mayoría calificada que requiere para pasar esta reforma.

Los pevemistas explicaron que buscarán que se garantice un piso parejo para todos los participantes en los procesos electorales y que las postura definitiva se tomarán de manera coordinada por los legisladores del partido y su Consejo Político Nacional.

Destacaron que los plurinominales son muy importantes para los partidos políticos y dependerá de los consensos que se logren en las reuniones con Morena y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Roidríguez el respaldo o no a esta reforma presidencial o bien solo se apoyará de manera parcial.

En el PT también intercambiaron puntos de vista y será en la reunión del martes con sus consejeros nacionales cuando se ponga sobre la mesa esta situación aunque de entrada tampoco están de acuerdo con la eliminación de legisladores plurinominales y el recorte de prerrogativas hasta del 50% a los partidos.

No obstante será la cúpula petista entre ellos, Alberto Anaya quienes definan la ´postura del partido en las negociaciones venideras con Morena.

Este miércoles, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval cuestionó la viabilidad de una reforma electoral y consideró que hay cosas más importantes en el país sobre todo en la coyuntura con Estados Unidos, Venezuela y Cuba.

“Si nosotros tenemos los poderes Ejecutivo y Legislativo, y ganamos por la vía de elección el Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando? Pero, ¿qué necesidad?”, aseveró

En ese sentido y ante los planteamientos de recortar legisladores plurinominales y recursos, el petista recordó que sin los votos de su partido no sale esa reforma presidencial.