SEP: Más de 20 millones de personas han participado en los maratones por la lectura

Maratónes por la lectura impulsados por la SEP El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que en el último año se han sumado más de 20 millones de personas en los maratones por la lectura

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado resaltó la participación de más de 20 millones de personas en todo el país, en los Maratones por la Lectura.

Sostuvo que para los gobiernos de la Cuarta Transformación, la lectura es un pilar fundamental para el desarrollo personal, social y democrático de México.

Ante ello, presumió que los más de 20 millones de lectoras y lectores a nivel nacional, con 18 millones 264 mil 410 lectores en el periodo comprendido entre noviembre de 2024 a diciembre de 2025, y el primero de 2026 fue de un millón 935 mil lectoras y lectores, realizado el pasado 13 de enero con el tema “100 Años de Educación Secundaria en México”.

Por ello, en 2026 se impulsarán en todo el país más Maratones por la Lectura, los cuales forman parte de la Estrategia Nacional de Lectura, enmarcada en los compromisos 39 y 40 anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal señaló que el sitio estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx registró 135 mil 493 visitas a la antología digital del más reciente maratón, lo que demuestra que se avanza en el objetivo de consolidar a México como una república de lectoras y lectores, donde el acto de leer sea una práctica cotidiana que transforme comunidades educativas y familias.

Ante ello, Delgado Carrillo convocó a todas las y los estudiantes de todos los niveles; madres y padres de familia; docentes, así como a todos los integrantes de las comunidades escolares, a visitar el sitio estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx , en el que podrán encontrar diversos materiales y antologías de los Maratones por la Lectura, recomendaciones literarias, videos y el calendario de los próximos eventos.

Delgado Carrillo comentó que la lectura es una revolución que permite “ponerse en los zapatos, en la mente de los autores de los libros y viajar con ellos”. Afirmó que el papel de las letras es ser un motor para la imaginación y la libertad.

Leer en colectivo, sostuvo, estrecha lazos, potencia el pensamiento crítico y contribuye a la construcción de una sociedad más informada y cohesionada, son, añadió, convocatorias para pensar y dialogar en torno a hitos históricos, derechos culturales, diversidad lingüística e igualdad.