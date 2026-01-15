Sheinbaum defiende su reforma electoral y rechaza acusaciones de autoritarismo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este jueves la reforma electoral que su administración planea enviar al Congreso este año, luego de las críticas surgidas de parte de la oposición tras la reunión con la Comisión Presidencial encargada de elaborar la propuesta.

Claudia Sheinbaum Pardo (Moisés Pablo Nava)

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reprochó que figuras de la oposición, como el senador Ricardo Anaya, hayan criticado el proyecto a pesar de que todavía no ha sido redactado ni presentado oficialmente. “Todavía no tenemos la propuesta, eso es muy importante… ya le pusieron Ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoritaria, pues si no hemos presentado la propuesta”, señaló.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo aseguró que “ahorita no hay argumentos para decir que es un gobierno autoritario” y que tampoco los habrá una vez que la iniciativa sea presentada, ya que busca fortalecer la democracia y no concentrar el poder.

La presidenta explicó que la reforma aún se encuentra en construcción y dijo que tendrá elementos dirigidos a disminuir los costos electorales, garantizar la representación de minorías y mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazando así las acusaciones de que la reforma pretende restar libertades o debilitar instituciones democráticas.

Sheinbaum adelantó que la propuesta podría estar lista para principios de febrero y que, una vez enviada al Congreso, será debatida con los distintos grupos parlamentarios.

Analistas y críticos, sin embargo, han señalado que la reforma enfrenta desafíos políticos incluso dentro de la coalición oficialista y que las discusiones sobre su contenido continuarán en las próximas semanas.