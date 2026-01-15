Si hay reforma electoral, diputados deben aprobarla antes de mayo: Morena

CDMX — El presidente de la Comisión Política-Electoral de la Cámara de Diputados, el morenista Víctor Hugo Lobo Román, aseguró que una vez que la Mesa Directiva reciba la iniciativa de la reforma electoral y se envíe a las comisiones, se convocará a Parlamento Abierto, de manera inmediata, en la misma semana en que se dé acuse, porque si se aprueba por mayoría calificada, el dictamen debe ser avalado antes de mayo.

Lobo Román dijo que la indicación de la coordinación de la bancada de Morena es organizar el Parlamento Abierto, para arrancar el análisis de la iniciativa.

“Es una reforma que hay que sacar antes de que inicie mayo. Tenemos que resolver de manera inmediata las reformas constitucionales, que se vayan a todos los Congresos locales, para cuando se apruebe, si ocurre, resolver la creación de las leyes secundarias”, dijo.