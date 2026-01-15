Tras filtraciones, exige PRI suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles

Las autoridades investigan presuntas filtraciones en el registro de linea telefónicas realizadas en Telcel Conoce cómo registrar tu línea en Telcel (Unsplash y Telcel)

Ante la denuncia de filtraciones de datos e irregularidades que se han suscitado, el PRI en el Senado exigió la suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el Ejecutivo Federal, pues acusó que dicha medida pone en riesgo la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en el país.

Alertaron que el registro obligatorio carece de controles suficientes y reproduce errores del pasado, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), el cual fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, tras determinar que violaba derechos humanos y no acreditaba su eficacia para reducir delitos.

Como ejemplo de estos riesgos, recordaron que el primer día de implementación del registro, la empresa Telcel reportó la vulneración de su plataforma y la filtración de información sensible, lo que evidenció las fallas técnicas y la fragilidad de los sistemas de resguardo de datos.

El PRI también advirtió sobre posibles escenarios de espionaje y uso indebido de la información sin controles judiciales claros, lo que podría derivar en violaciones sistemáticas a la privacidad de las personas.

Por ello, el PRI presentó un exhorto para que se revise y suspenda la aplicación del padrón de telefonía móvil hasta contar con una evaluación integral de carácter técnico, jurídico y en materia de derechos humanos.

Los senadores tricolores señalaron que el combate a la delincuencia no debe realizarse a costa de sacrificar garantías constitucionales ni de exponer a la ciudadanía a nuevos riesgos.

“El Estado debe combatir la delincuencia con inteligencia, no con medidas improvisadas que vulneran derechos fundamentales y dejan desprotegida a la población”, advirtieron

Los tricolores rechazaron el argumento de que la recolección masiva de datos personales y biométricos sea una herramienta efectiva para combatir delitos como extorsiones, secuestros o fraudes telefónicos. Por el contrario, señalaron que la creación de bases de datos con información sensible convierte a los usuarios en potenciales víctimas de la delincuencia organizada.

Esta política pública –acusaron--ignora precedentes constitucionales y minimiza el impacto negativo en sectores vulnerables de la población, particularmente personas expuestas a contextos de violencia, discriminación o criminalización.

En este contexto, alertaron que la recolección obligatoria de datos como fotografías y huellas dactilares incrementa el riesgo de suplantación de identidad, robo de teléfonos y la posibilidad de que ciudadanos enfrenten responsabilidades penales injustas en casos de clonación de líneas o uso indebido de sus datos personales.

INVESTIGAN A TELCEL

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició una investigación de oficio en contra de la empresa de telefonía móvil Telcel después de la presunta vulneración del sitio web en el que pudieron filtrarse los datos personales de los usuarios de teléfonos celulares, informó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.

La vulneración a los datos privados se dio dos días después de que comenzó el registro obligatorio de líneas celulares en México.

La secretaria Buenrostro recalcó que ya se iniciaron las investigaciones de oficio de cada uno de los casos que se han denunciado por vulneraciones de datos personales en diferentes instituciones y empresas.

“Iniciamos procedimientos de oficio, hacemos las investigaciones correspondientes. Ya hay investigaciones abiertas en todos los casos”.