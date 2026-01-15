Tribunal de Disciplina Judicial destituye a magistrado por “renuncia voluntaria” de exesposa de colega

CDMX — A cuatro meses de funciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial determinó este jueves la destitución de un magistrado de Circuito que fue denunciado por alterar documentos para validar la supuesta renuncia voluntaria de una oficial secretaria de ese órgano jurisdiccional en el Estado de México, divorciada de un funcionario que labora en el mismo inmueble.

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial tomó la decisión de la separación del cargo del juzgador federal durante su primera sesión ordinaria de este año y tras analizar la queja en contra del funcionario, quien abusó de su cargo.

Los integrantes de la comisión coincidieron en que el magistrado simuló diversos actos y alteró documentos para lograr la renuncia de una oficial judicial en contra de su voluntad.

“Juzgando con perspectiva de género, la comisión consideró que del análisis de las pruebas que obran en la indagatoria, resultó evidente que la servidora pública se vio afectada en forma diferenciada por su condición de mujer, derivado de las acciones llevadas a cabo por el implicado, quien desempeñaba funciones de magistrado de Circuito y consecuentemente tenía frente a la víctima una preponderancia de poder”, expuso la comisión.