Trump insiste que tropas de EU apoyen a militares en México en destrucción de laboratorios del narco

Intervención de EU — En saco roto han caído las recientes conversaciones telefónicas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos sobre la no intervención militar de tropas del vecino país para combatir a cárteles de la droga en México, y es que el huésped de la Casa Blanca retomó el tema e insiste en que elementos de las Fuerzas Especiales y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participen con fuerzas de seguridad en México en operativos para destruir laboratorios de fentanilo del crimen organizado.

De acuerdo con información del periódico “The New York Times” y de la que hizo eco la agencia Reuters, que citan a funcionarios estadounidenses del círculo cercano de Trump, el mandatario republicano está intensificando su presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum para que permita que fuerzas de élite de EU participen en las operaciones de combate al crimen organizado y en particular en la eliminación de los laboratorios para la elaboración de fentanilo.

Las fuentes subrayaron que Donald Trump está insistente con el gobierno mexicano para que tropas de sus fuerzas especiales o de la CIA acompañen a los elementos de las fuerzas de seguridad de México en los operativos para ubicar y destruir laboratorios donde fabrican sustancias ilícitas y evitar que puedan cruzar la frontera estadounidense.

PRETEXTO

The New York Times refiere en su información que Trump mantiene firme su pretexto de presión hacia la administración de Claudia Sheinbaum y por seguridad nacional para entrar a territorio mexicano para combatir al narco, es proteger a los estadounidenses y no cesar en su “guerra contra las drogas”.

Fuerzas de élite de EU esperan órdenes para participar en acciones contra cárteles en territorio mexicano

El influyente rotativo estadounidense recordó la semana pasada Donald Trump dijo en entrevista con la cadena Fox News que “era necesario hacer más en México” para contrarrestar a los cárteles de la droga y apuntó que las acciones de su gobierno al blindar la frontera sur permitieron “eliminar el 97 por ciento de la droga que entra por mar y vamos a empezar ahora a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles”, dijo.

La declaración del republicano obligó a Sheinbaum a buscar una conversación telefónica con Trump, misma que se registró el pasado 12 de enero y donde de acuerdo con la mandataria mexicana, Trump le aseguró que quedaba descartada alguna intervención militar de tropas de su país en México.

PRESIÓN

Sheinbaum, de acuerdo con NYT, refirió que su homólogo de EU “generalmente insiste en la participación de las fuerzas estadounidenses”, pero “siempre decimos que no es necesario” y agregó que el republicano “se mostró receptivo, escuchó, dio su opinión y acordamos seguir trabajando juntos”.

El medio estadounidense apuntó que “los funcionarios mexicanos están bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría ver al ejército estadounidense o a la CIA realizar ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno”.

