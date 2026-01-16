Actualizan enfermeras y enfermeros en urgencias con jornada académica

Con el objetivo de fortalecer las competencias del personal de salud en la atención de urgencias, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, llevó a cabo la Jornada de Enfermería en Urgencias: Precisión, innovación y resiliencia ante la atención, dirigida principalmente al personal que labora en el sur de la entidad mexiquense.

La jornada académica fue organizada por el Hospital Regional Valle de Bravo “Nicolás Bravo” Bicentenario, perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y se desarrolló en el Auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Este encuentro se consolidó como un espacio de actualización profesional y fortalecimiento de conocimientos para quienes participan diariamente en la atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada, en la jornada participaron 145 asistentes, entre personal de enfermería, médico, paramédico, de trabajo social, administrativo y estudiantes del área de la salud. La diversidad de perfiles permitió un intercambio de experiencias y conocimientos enfocados en mejorar la atención a pacientes en situaciones de urgencia.

Durante el evento se impartieron un total de 10 conferencias especializadas, así como un taller práctico de reanimación cardiopulmonar. Las actividades estuvieron a cargo de ponentes del IMSS Bienestar, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio Nacional de Abogados para la Defensa Médica S.C., así como personal especializado de distintas unidades médicas del ISSEMYM.

Las conferencias abordaron temas relacionados con técnicas avanzadas de evaluación clínica, monitorización de pacientes e intervención rápida, con el propósito de mejorar la detección oportuna y el manejo preciso de condiciones críticas. Asimismo, se presentaron nuevas tecnologías, protocolos de atención y modelos de práctica que buscan elevar la calidad del servicio en el área de urgencias del hospital regional.

Autoridades señalaron que este tipo de jornadas permiten al personal de enfermería mantenerse actualizado frente a los retos que implica la atención inmediata de pacientes, especialmente en contextos donde la rapidez y la precisión son determinantes para salvar vidas. Además, se destacó la importancia de la capacitación continua como una herramienta fundamental para brindar una atención más segura y eficiente.

El Hospital Regional Valle de Bravo “Nicolás Bravo” Bicentenario ofrece servicios de urgencias las 24 horas del día, así como consulta externa y de especialidades en los turnos matutino y vespertino. Este nosocomio se encuentra ubicado en la calle San Pablo s/n, en el Barrio de San Antonio, en el municipio de Valle de Bravo, y atiende a una amplia población derechohabiente de la región.

Con acciones como la Jornada de Enfermería en Urgencias, el ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor encabezada por Mónica Chávez Durán, fortalece la capacitación y profesionalización de su personal. De esta manera, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de ofrecer una atención oportuna, humana y de calidad, en beneficio de las y los mexiquenses que hacen uso de los servicios de salud.