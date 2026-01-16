Cae en Playa del Carmen, Otmane Khalladi, buscado por el FBI por estafar adultos mayores en EU

Otmane Khalladi Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo al presunto señalado por Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero

Otmane Khalladi, un hombre de 32 años requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, fue detenido en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, como parte de un operativo de alto impacto encabezado por el Gobierno de México.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó por medio de redes sociales que el aseguramiento se logró tras un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal-Interpol, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

De acuerdo con la información oficial, Khalladi había sido ubicado gracias al intercambio de datos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Tras ingresar a México, el presunto delincuente utilizó una identidad falsa con la intención de evadir a las autoridades, sin embargo, labores de inteligencia permitieron confirmar su identidad y proceder a su detención en este destino turístico de la Riviera Maya.

En una acción de @SSPCMexico @FGRMexico a través de AIC-INTERPOL @SEMAR_mx @Defensamx1 y la SSC de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con @FBI fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EE. UU. por fraude electrónico,… pic.twitter.com/zawuKaKFyO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 16, 2026

El detenido es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los implicados en el esquema conocido como "grandparent scam", una modalidad de fraude telefónico en la que se engaña a personas adultas mayores haciéndose pasar por un nieto u otro familiar que supuestamente enfrenta una emergencia legal y necesita dinero de forma inmediata.

Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Khalladi, quien residía en Miami, Florida, fue incluido en una lista de 25 personas acusadas de integrar una red que habría defraudado a adultos mayores en Vermont y en más de 40 estados del país.

Las víctimas eran convencidas de entregar grandes cantidades de dinero bajo el argumento de pagar fianzas o gastos legales inexistentes, como parte de una operación que también contemplaba el lavado de los recursos obtenidos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado cuál será el procedimiento legal inmediato ni si se iniciará el proceso de extradición para que Khalladi enfrente la justicia en Estados Unidos.