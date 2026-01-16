Cuba se planta con EU: “No les tenemos ningún miedo”

Homenaje a los militares y acto masivo en La Habana

Esta segunda y última jornada de homenaje, tras la entrega al país de los restos de los 32 militares fallecidos durante la ofensiva estadounidense, culminó con una convocatoria masiva en la Tribuna Antiimperialista, ubicada entre la embajada de Estados Unidos y el malecón de La Habana.

Díaz-Canel eleva el tono contra la administración Trump

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel volvió a pronunciarse contra la administración de Donald Trump ante miles de militares, trabajadores estatales y simpatizantes del Ejecutivo: “No, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. No nos gusta que nos amenacen. No van a intimidarnos”, afirmó.

Díaz-Canel no descartó una posible intervención estadounidense en Cuba, pero aseguró que, de concretarse, “los cubanos pelearían con fiereza”.

Tras su discurso, se llevó a cabo la denominada Marcha del Pueblo Combatiente, una iniciativa cargada de simbolismo que remite a las movilizaciones progubernamentales encabezadas por Fidel Castro durante la Guerra Fría.

Además, Raúl Castro vistió el uniforme de jefe del Consejo de Defensa Nacional, una vestimenta que, según la legislación cubana, solo puede utilizarse en estado de guerra o en caso de movilización general.

Cuba se planta con EU: “No les tenemos ningún miedo”

“No hay rendición posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento basado en la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso estará jamás sobre la mesa de negociaciones para un entendimiento entre nosotros y Estados Unidos”, sostuvo Díaz-Canel.

EU responde con presión económica

Por su parte, Trump advirtió que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo venezolano, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” de los recursos del país sudamericano a cambio de servicios de seguridad para “dos dictadores”, en referencia a Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.





