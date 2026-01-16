Edomex implementará Inteligencia Artificial para blindar el mundial 2026

Edomex implentará la IA Nexus como parte de la estrategia de seguridad

El gobierno del Estado de México informó que la entidad invertirá en un sistema de inteligencia artificial identificado como “Nexus”, el cual tendrá por funciones la identificación de personas en general, a presuntos delincuentes, a desaparecidos y vehículos en tiempo real a través de lectores de rostros, placas y características fisonómicas; misma que entrará en operación en abril de 2026.

El secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda Carrillo, detalló que esta tecnología forma parte de la estrategia de seguridad diseñado para la Copa Mundial 2026 con la finalidad de garantizar un entorno seguro para los miles de turistas y residentes, principalmente en los accesos a zonas de mayor afluencia de personas durante el mundial.

Así, el software permitirá a los elementos policiales conectar de forma inmediata con las bases de datos para rastrear a criminales mediante dispositivos móviles, optimizando los tiempos de respuesta en campo.

“Prácticamente es un esquema donde se realiza la búsqueda automática por reconocimiento facial y nos arroja los resultados; si existe un mandamiento judicial se genera la alerta y la trazabilidad para la puesta a disposición”, declaró Castañeda Carrillo.

Asimismo, el funcionario mencionó que el sistema se encontrará en funciones en las vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, así como destinos turísticos con alta afluencia como Valle de Bravo, las Pirámides de Teotihuacán, Ixtapan de la Sal, entre otros.

Además, la autoridad estatal contempla la instalación de cinco mil cámaras integradas con inteligencia artificial y 111 arcos carreteros que permitirán el monitoreo de vehículos en distintos puntos del estado.

El sistema “Nexus” funcionará mediante un algoritmo especializado capaz de procesar consultas en tiempo real como a personas con órdenes de aprehensión vigentes, mandatos judiciales, boletines de desaparición o reporte de vehículo robado.

El software forma parte del plan de seguridad presentada ante el gobierno federal para atender el incremento esperado en la movilidad y afluencia de personas durante el torneo mundial. De tal modo, la entidad se posicionará a la vanguardia tecnológica para enfrentar los retos logísticos y de seguridad en el magno evento global.

La Crónica de Hoy 2026