Edomex, referente nacional en la lucha contra el crimen por coordinación entre autoridades: García Harfuch

El Estado de México se ha convertido en un ejemplo de coordinación efectiva en el combate al crimen, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al destacar los avances alcanzados gracias al trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, lo que ha permitido la detención de generadores de violencia y el enfrentamiento directo a delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y protección ciudadana en la conferencia se anunció una disminución del 40 por ciento en homicidios dolosos en el país. (MARGARITO PÉREZ /Cuartoscuro)

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el funcionario subrayó que a lo largo de 2025 se logró la detención de los principales operadores de diversos grupos delictivos, como resultado de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional y la inteligencia operativa.

García Harfuch informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, las acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, permitieron la detención de dos mil 426 personas por delitos de alto impacto, fortaleciendo una respuesta más oportuna y focalizada frente a las estructuras criminales que operan en la entidad.

En particular, destacó los resultados contra el robo de transporte de carga, uno de los delitos prioritarios en el Estado de México, al señalar que 63 personas fueron detenidas por su presunta participación en este ilícito. Entre las capturas más relevantes, mencionó la detención de Alejandro “N”, alias “El Choko”, identificado como líder del grupo delictivo conocido como La Chokiza, considerado un generador clave de violencia en la región.

El secretario explicó que estas acciones representan golpes significativos a las estructuras criminales, al afectar directamente sus cadenas de operación y liderazgo. Añadió que, como parte de estas labores, se realizaron 17 detenciones relevantes, entre ellas objetivos prioritarios vinculados con delitos como tráfico de drogas, extorsión, homicidio, robo, despojo y comercialización de armas.

Asimismo, García Harfuch resaltó los resultados del Operativo Enjambre, el cual permitió investigar y detener a servidores y exservidores públicos presuntamente relacionados con hechos delictivos, así como desarticular redes criminales que operaban al interior de instituciones de seguridad en el Estado de México. De acuerdo con el funcionario, este operativo ha dejado un saldo de 60 personas detenidas, incluidos presidentes municipales y directores de seguridad.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno continuará siendo el eje central de la estrategia de seguridad en el Estado de México, con el objetivo de reducir la violencia, combatir la impunidad y fortalecer la paz en la entidad.