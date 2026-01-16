Edomex refuerza la construcción de la paz con más de 700 jornadas comunitarias y acciones de desarme

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó las principales acciones realizadas en el Estado de México durante 2025 en materia de construcción de la paz, prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad, como parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales y municipales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (Mario Guzmán/EFE)

Durante su intervención, la funcionaria reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al señalar que la entidad ha avanzado en la implementación de políticas enfocadas no solo en el combate al delito, sino también en la atención de las causas estructurales de la violencia y el fortalecimiento del tejido social.

Rodríguez detalló que a lo largo del año se realizaron 713 Jornadas por la Paz en el Estado de México, con el objetivo de acercar programas sociales, servicios de atención ciudadana y acciones preventivas directamente a las comunidades, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad social y presencia de conflictos.

Como parte de los esfuerzos para consolidar estos trabajos, la secretaria anunció que en febrero próximo se conformarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica, tanto a nivel estatal como municipal. Estos órganos tendrán la finalidad de coordinar esfuerzos entre autoridades y sociedad civil, fomentar la resolución pacífica de conflictos y fortalecer la prevención del delito desde el ámbito comunitario.

Asimismo, destacó la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz” en el Estado de México, el cual busca reducir la presencia de armas de fuego en los hogares y disminuir los riesgos asociados a la violencia. Precisó que de octubre a diciembre se logró el intercambio de mil 995 armas de fuego por dinero en efectivo, como parte de una estrategia voluntaria y anónima.

La funcionaria subrayó que estas acciones forman parte de una política integral de seguridad, basada en la prevención, la participación comunitaria y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de generar entornos más seguros y promover una cultura de paz en el Estado de México.