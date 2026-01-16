Estados Unidos alerta por posibles actividades militares en especio aéreo de México

Avión US Air Force de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia dirigida a aerolíneas estadounideses por “riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes” en franjas del espacio aéreo del Pacífico cerca de México, América Central y América del Sur, debido a actividad militar y a la posible interferencia en la navegación por satélite.

De acuerdo a la información difundida por la dependencia estadounidense, dichas actividades se llevarán a cabo a partir de este 16 de enero hasta el 17 de marzo de 2026.

Este comunicado se da en medio de un contexto donde Donald Trump ha lazado amenazas de realizar acciones militares, por tierra o por aire, en contra de los cárteles del narcotráfico en México, ya que, asegura, son estas células criminales las que gobienan al país y no la Presidenta.

Tras la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las primeras declaraciones del mandatario estadounidene fueron dirigidas contra México “algo habrá que hacer con México”.

Al incio de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y el republicano Donald Trump, matuvieron una llamada con el propósito de abordar temas de seguridad y cooperación, en la que se esperaba apaciguar la aguas y evitar una posible interención militar hacia México.

Este viernes la acción se repitió entre el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras dicha comunicación, los estadounidenses señalaron que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable y exigieron resultados concretos.

Por ello demandaron resultados a México sobre el desmantelamiento de redes narcoterroristas.