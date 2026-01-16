Gobierno de Sheinbaum reporta reducción de 54% en homicidio doloso en el Estado de México

El delito de homicidio doloso disminuyó 54 por ciento en el Estado de México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, realizada en Ecatepec de Morelos, uno de los municipios con mayor incidencia delictiva del país.

Marcela Figueroa | Mañanera (X)

Durante su mensaje, la mandataria federal subrayó que los resultados en materia de seguridad reflejan avances importantes, aunque advirtió que no es momento de conformarse. “Habla de los buenos resultados, que nos falta, sí”, expresó, al tiempo que ironizó sobre una visión triunfalista: “Es que ya logramos 54 por ciento de reducción de homicidios y nos vamos todos a dormir a la casa, no”. En ese sentido, afirmó que el trabajo continuará para consolidar la paz en la entidad, lo que, dijo, “habla de la conducción de la Maestra Delfina Gómez”.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, detalló que durante 2025 el promedio diario mensual de homicidios dolosos en el Estado de México pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 3.06 al corte de diciembre de 2025, lo que representa un avance significativo derivado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la implementación de estrategias focalizadas.

Explicó que el comportamiento de este delito se mantuvo elevado desde 2015, alcanzando su punto más alto en 2019, cuando se registraron 7.8 homicidios diarios. A partir de ese año, la tendencia comenzó a descender de manera gradual. Para 2024, el promedio se ubicó en 6.2 casos diarios, y un año después bajó a 4.2, lo que equivale a una reducción del 32 por ciento en el último año.

Este descenso permitió que el Estado de México pasara del tercer al quinto lugar nacional en concentración de homicidio doloso por entidad federativa, al reducirse de 6.17 a 4.16 casos diarios, de acuerdo con los registros oficiales.

En cuanto a los delitos de alto impacto, las autoridades informaron que también se registró una disminución sostenida. Mientras que en 2018 se contabilizaban 282.4 casos, para 2025 la cifra descendió a 143.1, y tan solo de 2024 a 2025 la reducción fue del 22 por ciento.

Uno de los descensos más significativos se presentó en el robo de vehículo, que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 pasó de 94.4 a 42.1 casos diarios, lo que representa una disminución del 55 por ciento. De igual forma, otros delitos también mostraron una tendencia a la baja, como el feminicidio, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, el secuestro extorsivo, la extorsión, así como diversos tipos de robo con violencia, tanto a casa habitación, transportistas, transeúntes y negocios.

Las autoridades federales destacaron además los avances del Plan Integral de la zona Oriente del Estado de México, enfocado en reducir la incidencia delictiva en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Chicoloapan, La Paz, Texcoco y Valle de Chalco. Bajo este esquema, el homicidio doloso disminuyó 32 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto bajaron 23 por ciento.

Finalmente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, resaltó los resultados del Operativo Enjambre, mediante el cual 60 personas fueron detenidas, entre ellas presidentes municipales y directores de seguridad, y se obtuvieron 18 sentencias condenatorias. Asimismo, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 24 servidores públicos, presuntamente vinculados con delitos como homicidio y secuestro con fines de extorsión, incluidos mandos policiales de Ixtapaluca, Tejupilco y Naucalpan, señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.