La UIF de México co-lidera el Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional

La UIF colídera la TOC-WG

Los pasados 12 y 13 de enero se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se contó con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

El TOC-WG es un mecanismo de cooperación internacional co-liderado por la UIF de México y FinCEN, que opera bajo un esquema orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la afectación de las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.

En el desarrollo de los trabajos, se expusieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con organizaciones delictivas, incluyendo redes de facilitadores y cómplices, ingresos y medios de pago alternativos, activos virtuales y sus prestadores de servicios.

Además de actividades vulnerables tradicionales y esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos, lo que permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional.

En el encuentro participaron unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay