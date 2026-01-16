Pide López Rabadán a empresarios que participen en reforma electoral

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los empresarios del país a que participen en la próxima discusión de la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de reunirse con líderes empresariales, la diputada panista les reiteró que las puertas del Palacio Legislativo están abiertas para que se involucren en el debate de la iniciativa de reforma constitucional.

López Rabadán consideró que se debe dar certeza a los generadores de empleo de que México es un país democrático en el que se escuchan todas las voces.

“Para mí era importante decirle al Consejo Coordinador Empresarial, a quienes generan empleo en este país, a quienes pagan impuestos, a quienes evidentemente hay que darles certeza para que puedan invertir en un país y que, además, con esa inversión se generen empleos de calidad para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos en ésta, nuestra nación, pues decirles: están evidentemente las puertas abiertas de la Cámara de Diputados para que todos podamos dialogar en este proceso en caso de que estemos discutiendo, estemos deliberando una reforma electoral. Darle certeza a las y los mexicanos de que habremos de tener una reforma electoral aspirando a que todos los grupos parlamentarios puedan formar parte de la discusión y todos los grupos parlamentarios puedan ser escuchados y tomados en cuenta”, dijo tras concluir su encuentro con los hombres de negocios.

PT y PVEM deben defender “sus causas”

La legisladora comentó que los partidos aliados de Morena, el PVEM y el PT, deben defender las causas que defienden, y dejó en claro que ella apoyará la postura que tome su partido, el PAN, y su coordinador, Elías Lixa.

“Me parece que es claro que lo primero que tienen que hacer los partidos aliados en este momento del gobierno es intentar ponerse de acuerdo. Yo, con todo respeto y reconocimiento a todos los partidos, a mí me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepte perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden, es francamente, sería muy doloroso para ellos y, la verdad, también para la nación”.

Sin embargo, dijo, que, como presidenta de la Cámara de Diputados, de manera objetiva, sin filias ni fobias, su compromiso es conducir el debate, una vez que se reciba la iniciativa de reforma electoral, pensando en el bien de nuestra nación, y confió en que así lo hagan todos los 628 legisladores, los 500 diputados, los 128 senadores, pensando en el bien de nuestro país, porque se necesita dar certezas de democracia a nivel nacional y, evidentemente, a nivel internacional”.