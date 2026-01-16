Zona Oriente del Edomex avanza con inversión histórica en movilidad, agua y educación

El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México registra avances significativos en infraestructura, movilidad, servicios básicos, educación y salud, con una inversión de 180 millones de pesos durante 2025, informó Jesús Esteva, al destacar que se trata de una estrategia enfocada en atender rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región.

Jesús Esteva (X)

En materia de movilidad, el funcionario detalló que el Trolebús de Ixtapaluca ya fue licitado y adjudicado, y actualmente se desarrolla el proyecto ejecutivo a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Respecto a la extensión del sistema, indicó que la licitación se llevará a cabo en marzo, mientras que el inicio de los proyectos está previsto entre abril y mayo, lo que permitirá fortalecer la conectividad y reducir tiempos de traslado en la zona oriente del Edomex.

Por su parte, Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que en el oriente del Estado de México se ha realizado una inversión de 2 mil 600 millones de pesos durante 2025 y lo que va de 2026, recursos que se han destinado a 101 acciones de drenaje y agua potable. Estas obras tienen como objetivo mejorar el abasto de agua y reducir los riesgos de inundaciones, una de las principales problemáticas que enfrenta la región.

Jesús Esteva (X)

En el rubro educativo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que durante 2025 se construyeron seis nuevas preparatorias, las cuales serán inauguradas en febrero en distintos municipios del oriente del Estado de México. Además, destacó que se llevaron a cabo seis reconversiones de planteles educativos, con el fin de ampliar la cobertura del nivel medio superior y garantizar el acceso de más jóvenes a la educación.

Finalmente, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, informó que todos los hospitales, centros de salud y quirófanos de la región oriente del Estado de México han sido intervenidos, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la atención médica para la población.

Las autoridades coincidieron en que estos avances reflejan un esfuerzo coordinado entre dependencias federales y estatales, con el objetivo de consolidar el desarrollo integral de la Zona Oriente del Edomex y reducir las brechas sociales que históricamente han afectado a esta región.