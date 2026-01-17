Cae Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI, en Pachuca; por este asesinato lo buscaban

10 años después Las autoridades detuvieron a Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI, en Pachuca. (Especial)

Alejandro Rosales, uno de los asesinos más buscados por el FBI, tras un caso que conmocionó a los Estados Unidos en 2016, fue detenido en Pachuca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, mediante trabajos de inteligencia e intercambio de información con el FBI, autoridades mexicanas realizaron un despliegue coordinado en la capital de Hidalgo, con la finalidad de detener a Alejandro “N”, quien contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura”, enfatizó García Harfuch.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro "N", quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

De acuerdo con información del FBI, el detenido corresponde a Alejandro Rosales Castillo, identificado públicamente por esa agencia como integrante de su lista de “Ten Most Wanted Fugitives”.

En esa ficha, el FBI detalla que ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera directamente a su captura.

El FBI asevera que Castillo fue incorporado a la lista el 24 de octubre de 2017, y que es buscado por autoridades de Carolina del Norte.

En su expediente público, el FBI sostiene que el objetivo, investigado por asesinato en primer grado, se dio a la fuga tras el hecho investigado y que posteriormente fue visto cruzando hacia México.

¿Qué asesinato cometió Alejandro Rosales y por qué era de los 10 más buscados por el FBI?

Castillo era buscado por su presunta participación en el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una mujer de 23 años con la que había trabajado y tenido una relación personal en Charlotte, Carolina del Norte, en agosto de 2016.

Las pesquisas de las autoridades señalaron que Castillo y la víctima se encontraron el 9 de agosto de 2016 bajo el pretexto de que éste le devolvería dinero que le debía; no obstante, se estima que la obligó a retirar dinero de un cajero, la llevó a una zona boscosa donde fue asesinada a tiros y luego huyó con su vehículo.

Tras el homicidio, se revelaron imágenes de vigilancia que mostraban a Castillo cruzando la frontera hacia México, lo que transformó el caso en una investigación internacional.

Castillo fue agregado al listado el 24 de octubre de 2017, cuando todavía era menor de edad (17 años en ese momento), lo que lo convirtió en uno de los más jóvenes en ser incluidos en esa lista histórica del FBI.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la captura del joven y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad: “La cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales”, escribió en sus redes sociales.