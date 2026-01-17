Localizan con vida a Mary y Sabine; indagan posible intento de secuestro a través de Roblox

Buscan a Sabine y Mary; la desaparición de las hermanas en Neza podría estar ligada a Roblox Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de Sabine y Mary en Nezahualcóyotl; familiares piden ayuda para encontrarlas (@COBUPEM)

El videojuego Roblox se ha convertido en una trampa certera para los menores de edad y en un medio de delincuencia organizada para secuestradores que buscan embaucar a niños y niñas a través de perfiles falsos. Ese fue el caso de Sabine y Mary de 16 y 10 años respectivamente, quienes el pasado 9 de enero salieron de su casa en el municipio de Nezahualcóyotl con rumbo desconocido.

Sus padres, al notar la ausencia de sus hijas, de inmediato intentaron comunicarse con ellas vía telefónica sin éxito alguno, pues sus celulares estaban apagados. Horas más tarde se emitió la ficha de búsqueda de las dos menores, ya que se cree que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

¿Localizaron a Sabine y Mary?

La madrugada de este sábado 17 de enero, las autoridades reportaron que las hermanas Sabine Yohumi Rodríguez CidyMary Beabey Rodríguez Cid, fueron localizadas con vida. Sin embargo, las hallaron en en la central de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza, a punto de abordar un autobús.

Tras su localización, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las entregaron a sus padres. Por otro lado, aún no se esclarece el motivo de su huida ni quién o quienes las motivaron a intentar abordar un autobús hacia un destino foráneo. No obstante, las investigaciones ya se encuentran en curso y se espera que en las próximas horas se dé a conocer la secuencia de hechos.

Aún más importante, se investigará si se trató de un intento de secuestro a través de Roblox, pues no se trata de un caso aislado, sino de un modus operandi que se está volviendo más común entre secuestradores y tratantes de menores.

Roblox y la trata infantil

Actualmente, Roblox tiene más de 111 millones de usuarios, lo que la hace una de las plataformas más populares a nivel mundial. No obstante, gran parte de esa cifra la conforman menores de 18 años, para ser exactos un 40%, el blanco perfecto para tratantes y pedófilos.

De acuerdo con investigaciones de expertos en ciberseguridad, los delincuentes contactan a los niños y niñas a través del chat interno de Roblox, contactan inicialmente a los niños. Luego, los llevan a plataformas externas como Discord, un sistema de mensajería sin filtros efectivos.

Cabe señalar que, para acceder a Discord basta crear una cuenta con un correo electrónico, es decir, con un solo click. Los delincuentes usan avatares infantiles, lo cual pretende generar confianza en la víctima aunada a la promesa de recibir regalos virtuales, falsas amistades y grooming.

Y, aunque el caso de Sabine y Mary, no es un caso aislado, aún no se han puesto sobre la mesa este y otros casos de trata a través de Roblox como un tema de ciberseguridad de urgencia. Sin embargo, una de las medidas más infalibles para padres y madres que no se sienten seguros de la interacción de sus hijos con las plataformas es siempre monitorear y supervisar el tiempo que juegan y las personas con las que se relacionan virtualmente.