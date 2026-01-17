SAT desmiente rumores sobre congelamiento masivo de cuentas bancarias

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que es falso que existiera una medida extraordinaria para congelar de manera masiva cuentas bancarias de personas contribuyentes durante las primeras semanas del año, como se ha difundido recientemente en algunas publicaciones y notas informativas.

generalizados de cuentas bancarias a personas que supuestamente tengan adeudos con el fisco. En ese sentido, el SAT subrayó que la información que circula en distintos espacios genera confusión y alarma innecesaria entre la población.

El organismo también desmintió que durante el mes de enero se incremente el número de fiscalizaciones de manera automática o arbitraria. De acuerdo con el SAT, los procesos de revisión y fiscalización no obedecen a una temporalidad específica del calendario, sino que se realizan conforme a los procedimientos establecidos en la ley y bajo criterios técnicos previamente definidos.

Asimismo, el SAT aclaró que no se realizarán bloqueos inmediatos de cuentas bancarias a usuarios que presuntamente presenten incumplimientos fiscales o irregularidades en sus movimientos financieros. La institución recordó que cualquier medida de este tipo debe seguir un proceso legal, en el que se notificará previamente a la persona contribuyente y se respetarán los plazos y derechos que marcan la normatividad vigente.

La autoridad tributaria enfatizó que los actos de fiscalización y, en su caso, las sanciones, se aplicarán únicamente después de un análisis detallado de cada situación particular Esto implica que no existen acciones automáticas ni masivas contra los contribuyentes, como se ha afirmado en algunas versiones difundidas en redes sociales y otros medios.

En su comunicado, el SAT reiteró su compromiso de actuar siempre con transparencia y apego a la ley. Destacó que todas sus acciones se rigen por las normas fiscales y los actos procesales correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las y los contribuyentes.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía para informarse a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada que pueda generar desinformación. El SAT recordó que cuenta con diversos medios de atención y orientación para resolver dudas fiscales, así como para brindar asesoría sobre obligaciones y derechos de los contribuyentes.

Con estas precisiones, el Servicio de Administración Tributaria busca aclarar los rumores y reforzar la confianza de la población en las instituciones fiscales, dejando en claro que no existen medidas extraordinarias ni acciones arbitrarias para el congelamiento masivo de cuentas bancarias al inicio del año.