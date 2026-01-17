Secretaría de las Mujeres imparte seminario de psicoterapia para atender a víctimas de violencia

El propósito del seminario es fortalecer las herramientas teóricas y metodológicas de la terapia con mujeres que padecen violencia de género.

En aras de dar capacitación a más de 60 psicoterapeutas en la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México realizó el Primer Seminario de Homologación en Psicoterapia de Grupo, centrado en brindar las herramientas metodológicas necesarias para el personal que labora, en concreto, en las 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género “Siempre Vivas”.

En el transcurso del seminario, la Directora de Atención y Prevención de la Violencia, Claudia Romero Hernández, hizo hincapié en que el propósito de estos procesos de capacitación estriba en la especialización y fortalecimiento de las habilidades del equipo de psicoterapeutas que brindan acompañamiento a aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia, proveyéndolas de una atención integral, ética y con una perspectiva feminista.

“Se trata de fortalecer las herramientas teóricas y metodológicas del equipo para que los procesos terapéuticos con mujeres que viven violencia de género sean más eficientes y eficaces. Buscamos reforzar la adherencia terapéutica y consolidar a los grupos terapéuticos como una alternativa sólida para la atención de la violencia, particularmente en el manejo y regulación de las emociones”, expresó Romero Hernández.

De igual manera, detalló que la estructura del seminario constó de dos partes: una etapa vivencial, encaminada a la experiencia directa de los procesos en grupo, y una fase teórica, destinada a la incorporación de la psicoterapia colectiva en contextos de atención a la violencia de género.

Romero Hernández comentó que los procesos grupales que se llevan a cabo en las Unidades Territoriales Siempre Vivas se basan en un enfoque de género, humanitario e interseccional, a fin de poder atender las múltiples violencias que enfrentan las mujeres.

Asimismo, como parte del seminario, se impartió el taller y la conferencia “Psicoterapia de Grupo: su devenir histórico”, bajo la tutela de la maestra y académica María Asunción Valenzuela Cota, quien discutió las principales corrientes teóricas que han contribuido al desarrollo de la psicoterapia grupal, incluyendo las aportaciones psicodinámicas y psicoanalíticas, los grupos de encuentro y los enfoques integrales para la atención de casos de violencia.

En dicho ejercicio, las psicólogas participantes experimentaron de forma directa las sensaciones, emociones y pensamientos que surgen al formar parte de un proceso grupal conducido por una psicoterapeuta de grupo, lo que propició una mejor comprensión de la diferencia entre un grupo de psicoterapia y la psicoterapia en grupo.