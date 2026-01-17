Trabaja Sheinbaum con economistas por el “crecimiento, prosperidad y justicia de México”

Reunión Encuentro de Claudia Sheinbaum con economistas. (X Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió un grupo de economistas para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que México “avanza con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, al destacar la importancia de mantener un diálogo técnico en momentos clave para la relación económica regional.

El encuentro incluyó a subsecretarios clave en áreas relacionadas con comercio exterior, planeación económica, transición energética y desarrollo sostenible, así como a funcionarios de instituciones financieras públicas como Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), además del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre los economistas asistentes estuvieron Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez, Mariana Rangel, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal, Fausto Hernández y Ana María Aguilar, especialistas con trayectoria en temas de política macroeconómica, desarrollo, finanzas públicas y comercio internacional.

En la reunión participaron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; así como los titulares de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

También asistieron las titulares de Energía, Luz Elena González; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, así como el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

A pesar de que Sheinbaum Pardo no especificó los temas tratados en la reunión, el encuentro ocurrió en un momento en el que México busca fortalecer su posición de negociación frente a sus socios comerciales, ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC.

Al mismo tiempo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a evaluar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en medio de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas (nearshoring), que han colocado a México como un socio estratégico para Norteamérica.

El Gobierno mexicano ha insistido en que el acuerdo ha sido clave para el dinamismo del comercio regional y para atraer inversiones vinculadas al ‘nearshoring’, pero también ha enfrentado controversias, especialmente con Estados Unidos, por políticas en sectores como energía, agricultura y regulación comercial.