Capturan en Acapulco a presunto autor de doble feminicidio en Cuautitlán

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con las fiscalías del Estado de México y de Guerrero, detuvieron en Acapulco a dos hombres vinculados con delitos graves ocurridos en el municipio mexiquense de Cuautitlán.

Las autoridades informaron que uno de los asegurados es Eric Antonio Ayala Orta, identificado como el presunto autor material de un doble feminicidio cometido el pasado 12 de enero. De acuerdo con las investigaciones, el imputado contaba con una orden de aprehensión vigente por esos hechos y era considerado objetivo prioritario por la fiscalía mexiquense.

El segundo detenido es Alejandro Torres Quezada, señalado de haber auxiliado a Ayala Orta para ocultarse de las autoridades tras el crimen. Las indagatorias establecen que le brindó refugio en un domicilio del puerto de Acapulco, donde ambos fueron localizados luego de labores de inteligencia y seguimiento interinstitucional.

Torres Quezada también enfrenta un proceso penal propio: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, hecho ocurrido en octubre de 2022 igualmente en Cuautitlán. Este antecedente fue determinante para acelerar las acciones de búsqueda.

La captura se concretó mediante un operativo conjunto en el que participaron agentes federales y estatales, quienes desplegaron tareas de vigilancia discreta durante varios días hasta ubicar el inmueble donde se escondían los sospechosos. No se reportaron enfrentamientos ni personas lesionadas.

Tras su aseguramiento, los dos hombres fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para iniciar los procesos de traslado al Estado de México, donde deberán responder por los delitos que se les imputan.

Las fiscalías involucradas señalaron que el caso continúa abierto y que se revisa la posible participación de más personas que hayan colaborado en el encubrimiento del presunto feminicida. También se realizan peritajes y diligencias para fortalecer las carpetas de investigación antes de presentarlas ante un juez.

Organizaciones civiles de Cuautitlán habían exigido en días recientes el esclarecimiento del doble feminicidio y la detención de los responsables, al advertir un clima de preocupación entre los vecinos.