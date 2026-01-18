Conmemoran los 90 años del IPN con sorteo de la Lotería Nacional

Para conmemorar el trabajo que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a lo largo de nueve décadas formando generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación, el conocimiento y el progreso de México, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Superior No. 2868.

La develación del billete conmemorativo por la fundación de la institución educativa estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, donde ambos funcionarios destacaron la importancia del IPN en la historia moderna del país, ya que desde sus aulas han egresado generaciones de profesionistas con un alto grado de entrega.

El Instituto Politécnico fue creado por medio de un decreto emitido en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, el 1 de enero de 1936 que cuenta actualmente con 93 unidades académicas distribuidas en 24 estados y en la Ciudad de México.

En su agradecimiento por la distinción en dicho sorteo, Arturo Reyes Sandoval, destacó que con este evento inician formalmente los festejos por el 90 aniversario por el 90 de la institución.

“Un billete de la Lotería Nacional no es solo una posibilidad de azar, es en su esencia más pura, un símbolo de esperanza, es la fe de que el mañana puede ser distinto. Hace 90 años el Politécnico surgió bajo esa misma premisa de esperanza, pero con una herramienta distinta al azar: la educación”, sostuvo Reyes Sandoval.

Olivia Salomón, expresó que en los 255 años de la Lotería Nacional se ha dedicado ha dar visibilidad a instituciones fundamentales y a conmemorar aquello que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del país.

“Por eso, dedicar este Sorteo Superior al 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional no es un gesto simbólico, sino una decisión plenamente coherente con su vocación social y con la historia que la vincula al pueblo de México”, precisó.

El sorteo No. 2868 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 42470, la primera serie fue colocada para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua, la segunda serie se dispuso para su venta en Monterrey, Nuevo León.

El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 33261, la primera serie se dispuso para su venta a través de canales electrónicos, la segunda serie fue colocada para su venta en Monterrey, Nuevo León.

Los reintegros correspondieron a los números 0 y 1.