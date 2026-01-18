EdoMéx usará inteligencia artificial para reforzar seguridad en el Mundial 2026

En aras de la seguridad de los visitantes que arribarán al Estado de México durante el Mundial de Futbol 2026, así como de la ciudadanía mexiquense, el Gobierno estatal instalará un sistema de inteligencia artificial enfocado en la identificación de personas y vehículos. Así lo informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien explicó que esta herramienta permitirá a las autoridades realizar reconocimiento facial y cruces automáticos de información a partir de una fotografía, con el fin de detectar mandamientos judiciales, órdenes de protección o reportes de búsqueda y desaparición.

En caso de identificarse alguna irregularidad, relató, el sistema generará alertamientos inmediatos para proceder conforme a la ley y realizar la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

En materia vehicular, la inteligencia artificial permitirá la lectura de placas y el análisis de características como color y modelo, lo que facilitará la obtención de datos del propietario y el seguimiento de los cruces registrados a través de las cámaras de videovigilancia, como las ubicadas en arcos carreteros.

El funcionario señaló que este sistema comenzará a operar en abril y permitirá el trabajo interinstitucional mediante el cruce de información en tiempo real durante los 39 días de la justa deportiva. La cobertura se concentrará principalmente en puntos de alta afluencia como aeropuertos y destinos turísticos, entre ellos Valle de Bravo, Teotihuacán e Ixtapan de la Sal.