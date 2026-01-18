Impulsan senadores del PVEM prohibir uso de camiones de doble remolque; riesgo letal, alertan

Camiones de doble remolque son señalados de ser un riesgo para la seguridad de los usuarios noticiaslogisticaytransporte.com (Features Logística Manufactura 252/Getty Images)

Ante el desinterés y omisión para solucionar los riesgos que implican estas unidades, senadores del PVEM impulsan reformas a Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para prohibir el uso de camiones de doble remolque en las carreteras y vialidades del país por el riesgo que representan sobre todo si manejan materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos.

La senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, reconoció que si bien se trata de un sector imprescindible para el transporte de diversos materiales, así como para la economía del país, este sector ha incumplido la normatividad sumado a los pendientes que no se han atendido debidamente “o han sido pospuestos por diversos y condenables intereses”.

Por ello, la atención a este problema—agregó-- se ha convertido en urgente e incluso amenazante para la seguridad de los usuarios de carreteras y avenidas en todo el país.

Alertó que estas omisiones han ocasionado accidentes desafortunados e incluso mortales, por el consentimiento o tolerancia de autoridades a la circulación de vehículos de autotransporte federal de carga llamados de doble remolque a lo largo y ancho de las vías generales de comunicación.

Puso como ejemplo lo sucedido el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en donde una pipa que no era de doble remolque, pero con una capacidad de carga de 49 mil litros de gas, explotó después de volcarse sobre su costado, dejando hasta el 28 de septiembre, un total de 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 personas lesionadas.

Recordó que al cierre del año 2021, circulaban en nuestro país un millón 201 mil 53 vehículos al servicio del autotransporte de carga, no ha estado exento de sufrir carencias y pendientes.

Em este contexto, la senadora pevenista recordó que el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece la obligatoriedad de la verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas de las unidades de autotransporte federal, pero en muchos casos no cuentan con las condiciones físico-mecánicas requeridas para su circulación segura, siendo en muchas ocasiones vehículos en malas o deplorables condiciones, llegando incluso a obsoletas.

A ello se suma la antigüedad promedio de la flota vehicular de carga en nuestro país, que es de 19 años, pero hay registro de unidades con una antigüedad de entre 38 y 50 años, sin contar además el posible error humano de quienes conducen estas unidades.

Señaló además que México es uno de los países que permite los mayores límites máximos de carga, ya que de acuerdo a las últimas reformas realizadas a la NOM-012, se permite una carga máxima para los doble remolque de 66.5 toneladas de carga, misma que puede ser excedida hasta las 83.4 toneladas, únicamente del peso de la carga, ya que a esto se debe agregar un peso aproximado de 30.4 toneladas de peso de la unidad vehicular.

Insistió en que sumando todas estas omisiones se pone en riesgo no sólo la integridad de las mercancías, sino la vida de los operadores, además de la vida de todos los usuarios de los caminos del país.

Por ello, insistió en que por cuestiones de seguridad para transportistas, los productos que llevan, además de las personas que transitan junto a estas unidades, el uso del doble remolque debe de estar prohibido en todo el país.