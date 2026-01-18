Llave Mx suma 20.5 millones de usuarios como mecanismo de auteticación digital seguro

Llave MX moderniza el acceso a trámites y servicios digitales

A un año de su lanzamiento, la herramienta digital Llave Mx, suma 20.5 millones de usuarios a quienes ha permitido facilitar el acceso a trámites y servicios en línes del Gobierno de México.

Este instrumento fue implementado por la gencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la cual se consolida como un mecanismo de autenticación digital seguro y ágil en los portales de la administración pública.

Esta, permite realizar diversos trámites digitales del registro civil, agua, agrarios, o para el registro a programas sociales. Actualmente, está integrada en 168 sistemas y portales; de los cuales 36 son estatales.

Llave Mx ha resultado un mecanismo eficas y seguro para el resgitro de apoyos gubernamentales como la solicitud a las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra.

Actualmente, permite realizar trámites en la Plataforma Nacional de Registro Civil para descargar copias de actas de nacimiento, matrimonio o defunsión.

Además, se utiliza para acceder a la Ventanilla Digital Única del Agua, al Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, al Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia, Ventanilla Única de trámites y servicios agrarios de la Procuraduría Agraria, entre otros.

Esta herramienta digital ha sido integrada en sus sistemas por los estados de Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca.

Llave MX permite a las y los usuarios tener un acceso único vinculado a la CURP y un medio de contacto personal, lo que evita múltiples registros en distintas plataformas y sitios gubernamentales, sin necesidad de crear cuentas o contraseñas distintas para cada trámite.

Para obtener una cuenta Llave MX solo es necesario tener a la mano CURP, número telefónico, correo electrónico e ingresar en www.llave.gob.mx y en caso de necesitar ayuda, las personas pueden comunicarse al 079 para obtener apoyo inmediato.