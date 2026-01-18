México y Canadá fortalecen su relación comercial

Fortalecen alianza comercial México y Canadá

En el marco del inicio de las negociaciones del T-MEC, un grupo de empresarios canadienses, encabezados por el Ministro Dominic Leblanc, visitarán México por tercer año consecutivo para realizar la misión comercial más grande.

Las actividades de la Misión Canadiense se realizarán del 15 al 20 de febrero en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey dando pasó a grandes expectativas dada la coyuntura comercial que se desarrolla en la región y como parte de las acciones de promoción e impulso del Plan México.

El fortalecimiento de las relaciones entre México y Canadá en los últimos tres años ha estado a cargo del Embajador Carlos Joaquín González quien se ha abocado a promover constantes reuniones y encuentros empresariales bajo la coordinación de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía con la participación del Consejo Asesor Empresarial que encabeza Altagracia Gómez y el Consejo Coordinador Empresarial.