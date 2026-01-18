¿Qué hacer si alguien usó tu CURP para inscribir una línea telefónica que no es tuya?

El nuevo registro obligatorio de líneas telefónicas móviles con CURP, que entró en vigor en México desde el 9 de enero de 2026, busca terminar con el anonimato de los números móviles y así combatir delitos como fraudes, extorsiones y llamadas anónimas.
Pero mientras millones de usuarios hacen el trámite, crecen las dudas y preocupaciones cuando hay registros que no se solicitaron personalmente, y surgen preguntas como: ¿Usaron mi CURP para registrar un celular sin mi permiso? ¿Qué hacer si eso sucede?
¿Qué está pasando con el registro de celulares?
El Gobierno, por medio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), implementó un esquema en el que todas las líneas móviles activas en México deben estar vinculadas a una persona identificada con CURP o, en caso de personas morales, con RFC, con el fin de tener nombres reales detrás de cada número.
Este registro no se limita a nuevas líneas: las que ya existían antes del 9 de enero de 2026 también deben vincularse antes del 30 de junio de 2026, o de lo contrario podrían ser suspendidas a partir del 1 de julio para actividades distintas a llamadas de emergencia.
¿Puede alguien usar tu CURP sin que lo sepas?
Aunque el proceso obliga a las compañías a validar identidad con documentación oficial, han empezado a registrarse algunas quejas y reportes de usuarios que recibieron mensajes o notificaciones de registro que no solicitaron. Estas situaciones pueden deberse a:
- Un error de captura en el proceso oficial por parte del operador.
- Confusión entre operadores o duplicación de datos.
- Intentos de suplantación o uso indebido de la información personal.
Si recibes un aviso de que tu celular fue registrado con tu CURP y no fuiste tú quien realizó el trámite, no ignores la situación: es esencial actuar con rapidez para proteger tu identidad y tu línea telefónica.
Qué hacer si detectas un registro no autorizado: guía paso a paso
- Contacta de inmediato a tu operador de telefonía (Telcel, AT&T, Movistar u otro) y explícales que el registro asociado a tu CURP no fue autorizado por ti.
- Solicita una verificación formal de la vinculación: pide que te indiquen a qué número fue asociado tu CURP.
- Acude a un centro de atención de la compañía con identificación oficial (INE o pasaporte y CURP) para solicitar corrección, cancelación o regularización del registro.
- No respondas a llamadas, SMS o enlaces sospechosos que pidan confirmar datos: el registro nunca se hace por teléfono o por mensajes de texto, sino directamente con el operador por canales oficiales.
- Registra tu número cuanto antes si no lo has hecho: la falta de vinculación puede llevar a la suspensión del servicio.
Si no está vinculado correctamente, tu línea puede ser suspendida y solo podrás hacer llamadas de emergencia hasta que regularices tu situación.