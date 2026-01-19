A 83 años de su fundación el IMSS vive el mejor momento de la seguridad social

83 años de servicio del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseveró que a 83 años de su fundación el instituto vive el mejor momento de la seguridad social, con un incremento en derechohabientes atendidos, aumento de personal, de infraestructura hospitalaria acorde a los tiempos actuales

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, advirtió que a 83 años de la fundación del IMSS, éste sigue en crecimiento en materia de infraestructura, personal y atiende el llamado de brindar seguridad social a otros sectores de la población.

Enfatizó la afiliación al instituto, de casi 400 mil trabajadores independientes, jornaleros agrícolas del campo e incluso familiares de trabajadores quienes radican en Estados Unidos.

Robledo Aburto destacó que el IMSS vive el mejor momento y de la seguridad social como una institución que brinda atención médica, así como otros derechos que consagra la Constitución.

Resaltó que en los últimos siete años el Seguro Social ha crecido en 5,000 camas y la proyección de este incremento hacia 2030 es en más del doble de lo que se hizo en seis sexenios anteriores, ya que, comparó, en los 36 años previos a los gobiernos de Morena, el IMSS solo creció en 4,300 camas, indicador por derechohabiente que disminuyó de manera dramática, empero, a partir del 2019 “volvimos a crecer y ese rumbo al porvenir significa el rumbo al crecimiento y al fortalecimiento de lo público”.

Hoy, aseveró, el Seguro Social reafirma su compromiso con la atención médica, la seguridad social y el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, así como con el fortalecimiento de su infraestructura, su personal y su vocación de servicio.

“Este es el IMSS que surgió de una aspiración del pueblo de México de justicia social, que convirtió una idea en una institución de seguridad y también de solidaridad social, un IMSS que sigue siendo y estamos seguros que será durante muchos años más, uno de los pilares más sólidos del Estado mexicano para redistribuir la riqueza”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que en los tiempos de transformación, se requiere más y mayor infraestructura hospitalaria y de primer nivel para mejorar los servicios;

“Un IMSS que pensó, imaginó y ya empieza a operar los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), de prestación directa y que no es ajeno a los procesos tecnológicos de innovación médica que están ocurriendo en el mundo porque queremos y seguiremos siendo vanguardia”, aseguró.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, destacó que hace 83 años el país vivió un día histórico por la creación de una institución con un modelo muy particular como prestadora de servicios y que cumplió diversas funciones no solamente como una aseguradora, sino de brindar seguridad social a las y los mexicanos.

Durante los últimos siete años, dijo, se ha impulsado una política social diferente “que nosotros como sindicato vemos con mucho agrado y con enorme satisfacción nos sentimos privilegiados de ser parte de esta evolución del Instituto”.