Agricultura encabeza reunión con productores de Tlaxcala; revisan comercialización y financiamiento al campo

El titular de agricultura reiteró su compromiso con los trabajadores del campo

Con la finalidad de trabajar en el fortalecimiento de producción, acopio y las oportunidades de comercialización de cultivos prioritarios en Tlaxcala, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo un diálogo abierto y directo con productoras y productores de la entidad.

La reunión se realizó este 18 de enero en el municipio de Nanacamilpa donde las y los productores hablaron sobre las situaciones que su labor atraviesa, como los problemas y prioridades respecto a precios, comercialización y financiamiento e hicieron propuestas con la intensión de mejorar el funcionamiento de los Programas del Bienestar.

Por su parte, Berdegué señaló que los trabajadores del campo de pequeña y mediana escala son una prioridad para la Presidenta de México, ya que son el inicio de la ruta para llevar alimentos a la mesa de las familias mexicanas.

El titular de Agricultura también hizo un recordatorio a los productores y productoras para actualizar sus datos en el padrón del programa Producción para el Bienestar, con el fin de garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente trabajan el campo.

Aclaró que los programas de incentivos al arroz, maíz y trigo continúan activos y se analizan los procesos para lograr incluir más semillas al grupo de apoyos.

Recordó la disponibilidad del programa Cosechando Soberanía, que cuenta con una tasa de interés preferencial del 8.5% anual y seguro ante contingencias climáticas, para dar un apoyo integral al impulso de la producción de granos básicos en el país.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado, Luis Antonio Ramírez, refrendó el compromiso de la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, para atender las necesidades de este sector productivo. Dijo que se llevarán a cabo reuniones quincenales, capacitaciones, orientación y acompañamiento durante los apoyos.

Adelantó que en marzo próximo quedará concluida la Central de Abastos de Huamantla, que será clave para la distribución y venta directa de los productos agropecuarios, lo que fortalecerá la economía de todos los productores locales.

Por ultimo el secretario Rafael de la Peña destaco que el apoyo de estos programas se ha triplicado en la presente administración, pasando de 130 millones de pesos a 450 millones para 2026 y remarco que el objetivo sigue claro, “Apoyar al verdadero productor”.

En esta reunión también estuvieron presentes el representante de Alimentación para el Bienestar, Daniel Herrera y más de 50 productoras y productores de semillas de la entidad.