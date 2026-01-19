Al alza blindaje automotriz en México, por aumento de la inseguridad

El blindaje de vehículos dejó de ser un lujo de empresarios debido a la inseguridad (Archivo)

Medidas — La inseguridad con robos, asaltos y secuestros en carreteras del país ha detonado un aumento en los servicios de blindaje automotriz como una de las herramientas de protección para automovilistas y transportistas de mercancías, por lo que al cierre del 2025 al menos 4,000 vehículos fueron sometidos a diferentes niveles de refuerzo en carrocerías y cristales, destacan reportes de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) y del Inegi.

El mercado del blindaje ha dejado de ser exclusivo para funcionarios o altos ejecutivos, ya que debido a la percepción de inseguridad en México, esta medida de protección se ha extendido a familias y medianos empresarios que buscan no ser blancos de la delincuencia.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que la percepción de inseguridad en México ha registrado un incremento considerable, al pasar del 58.6 por ciento en el 2024, al 63 por ciento en el 2025 entre la población de zonas urbanas, principalmente por causa de conflictos armados en estados con presencia del crimen organizado.

Desde 2020 al 2025 los servicios de refuuerzo en carrocerías y cristales en vehículos registra un alza importante

REFUERZO

El Inegi refiere que hasta mayo del 2025 el parque vehicular registrado era de 38 millones 850 mil automotores, mientras que reportes de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores indican que al cierre del año pasado un estimado de 4,000 unidades fueron sometidas a refuerzos en su carrocería y cristales, lo que representa un 0.103% del parque vehicular, es decir, que un vehículo fue sometido al blindaje por cada 9,712 unidades.

Asimismo, la AMBA destaca que el nivel de blindaje más solicitado es el III, con el 72% del mercado, ya que este nivel protege contra impactos de un arma magnum .44.

En un comparativo sobre la industria del blindaje en América Latina, con Brasil otra nación donde la inseguridad es un dolor de cabeza, el refuerzo a las carrocerías de autos el año pasado fue de unas 30,000 unidades, mientras que en México la cifra estuvo entre las 4,000 unidades.

Desde vehículos sedán a camiones de carga, el aumento de blindajes no cede

En México los Vehículos Utilitarios Deportivos (SUVs) dominan el mercado de servicio de blindaje, con un estimado de 9 de cada 10 servicios y donde el nivel de protección más solicitado es el 3 (con protección contra armas cortas y asaltos urbanos), lo que comprende el 72% de la demanda.

En lo que respecta al costo de un blindaje, éste es variable de acuerdo con el tipo de vehículo y el servicio solicitado. Es decir, el precio de un servicio dependerá principalmente del nivel de resistencia balística y el tamaño del vehículo, por lo que los costos promedio para un blindaje nivel 3 contra armas cortas (asaltos urbanos) oscilaría entre los 350,000 y 550,000 pesos, mientras que para un servicio de nivel 4 para armas de alto poder, el costo rondaría los 650,000 pesos.

Para el nivel básico el costo oscilaría desde los 170,000 pesos hasta más de 1.5 millones para servicio más avanzado.

RADIOGRAFÍA

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que monitorea los delitos de alto impacto como extorsión y robo, las cifras oficiales sobre delitos cometidos contra automovilistas,los registros no incluyen la cifra de delitos no denunciados, por lo que el número sería mayor, de ahí la preocupación de quienes han sido víctimas en carreteras y que buscan reforzar su protección.

En este contexto y en lo que respecta al robo de vehículos con y sin violencia, el Inegi subraya que al cierre del 2025 se reportaron 105,459 hurtos de automotores, de los cuales 5,345 casos fueron con violencia y 39,258 no existió agresión alguna.

Los 10 estados donde predominaron las denuncias con el mayor número de robos de vehículos lo encabezó el Estado de México, con 19,508 casos; seguido de Puebla, con 9,915; Jalisco, 8,490; Baja California, 7,551; Sinaloa, 5,846; CDMX, 5,456; Guanajuato, 5,301; Michoacán, 4,802; Veracruz, 4,141 y Morelos, 3,956 casos.

Se estima que servicios de blindaje en 2026 mantendrá su tendencia al alza

Por municipio, las 10 localidades donde se registraron más casos de atracos de vehículos lo encabeza Tijuana, con 4,457 episodios; seguido por Culiacán, 3,540; Puebla, 3470 casos; Guadalajara, 2,419 sucesos; Ecatepec, 2,297 casos; Querétaro, 2,136 episodios; Ciudad Juárez, 1,881 casos; Mexicali, 1,713 robos; Tlalnepantla, 1,589 y en Benito Juárez, Quintana Roo, con 1,404 sucesos.

PÉRDIDAS

En lo que respecta a los transportes de mercancías, empresarios y organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpv), resaltan que el 2025 registró un récord de robo en unidades de carga, al causar pérdidas que superaron los 7 mil millones de pesos, con más de 16,000 asaltos reportados, de los cuales un 68% de éstos se registraron con violencia, siendo las regiones del centro, bajío y occidente del país las que concentraron más del 80% de los atracos, con el Estado de México a la cabeza, seguida por Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí.

Frente a este panorama, empresarios del sector se han visto obligados a invertir en tecnologías de rastreo, seguridad privada y a replantear sus estrategias operativas para mitigar los riesgos crecientes, así como la posibilidad de blindar las cabinas donde se encuentran los conductores de estos vehículos, y cuyos costos serían variables, debido al nivel de protección.

En 2025, de acuerdo con información del Gobierno Federal y de la que hicieron eco organizaciones que monitorean los niveles de seguridad en el país, México experimentó una situación compleja, con una percepción ciudadana elevada del 63 por ciento hasta el cierre del tercertrimestre del año pasado, los entrevistados consideraba insegura su ciudad a pesar de reportes de una reducción notable en homicidios (40% menos comparado con el inicio de la actual administración federal) y aumento de operativos gubernamentales; sin embargo, la violencia se recrudeció en ciertas zonas como Sinaloa, se mantuvo la violencia de género, y persistieron delitos como extorsión y robo, afectando hábitos y la economía empresarial,.

