Cae hombre que asesinó a 3 en Acapulco

Detenido Jesús "N". (SSPC)

Autoridades detuvieron a Jesús “N”, implicado en el asesimato de tres personas, cuyos restos fueron localizados el pasado 10 de enero en Acapulco, Guerrero.

Jesús “N” está vinculado a una célula delictiva con presencia en la colonia Emiliano Zapata que se dedica a la venta de droga, extorsión y homicidios.

Tras el hallazgo de tres hombres sin vida, los agentes de seguridad identificaron a un sujeto involucrado en el evento, el cual cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Se desplegó un dispositivo de seguridad y se cumplimentó el mandamiento judicial contra Jesús “N”.