Clínica Hospital “Poza Rica” del ISSSTE realiza jornada quirúrgica de cataratas

ISSSTE operación de cataratas El ISSSTE en Poza Rica, Veracruz, realizó una jornada de cirugías de catarata en beneficio de 109 derechohabientes, quienes recuperaron la visión y su calidad de vida

Una jornada quirúrgica en la Clínica Hospital (CH) del ISSSTE, en “Poza Rica”, Veracruz, permitió devolver la calidad de vida a 109 derechohabientes del instituto, quienes fueron operados de cataratas y recuperar así la visión.

A través de la colocación de una lente intraocular (LIO) los 109 pacientes intervenidos recuperaron su vista, en un procedimiento sin complicaciones post operatorias lo que garantiza una recuperación rápida y sin contratiempos.

El titular de la Subdelegación Médica en la entidad, Daniel Vargas Santes, subrayó que la jornada médica forma parte de la estrategia de Jornadas Quirúrgicas, impulsada por el director general.

Refirió que dicha jornada médica, se realizó en diciembre pasado, y se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, impulsada por la dirección general del instituto, con el objetivo de avanzar y atender todas aquellas cirugías pendientes.

Resaltó que dichas jornadas médicas forman parte de las iniciativas nacionales del ISSSTE orientadas a ofrecer servicios oportunos, cálidos y con altos estándares de calidad, con la colocación de una lente intraocular (LIO), permitiendo que las y los derechohabientes recuperen la visión, autonomía y calidad de vida.

El director de la Clínica hospital de “Poza Rica”, Fernando Espinoza Gómez, destacó que los procedimientos quirúrgicos se realizaron sin complicaciones post operatorias con una recuperación rápida y sin contratiempos.

A su vez, el subdelegado de Administración en la entidad, Tomás Jiménez Zárate, reconoció que estas acciones reafirman el compromiso del ISSSTE para acercar soluciones médicas efectivas a la población y continuar avanzando en la transformación del sistema de salud.