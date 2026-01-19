Francisco Garduño, ex titular del INM, asume puesto en la SEP El antiguo titular del INM fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP (@mario_delgado)

El antiguo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la tarde de este lunes 19 de enero, Mario Delgado, secretario de la SEP, compartió en sus redes sociales el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.

Junto a fotografías de ambos, Mario Delgado destacó a Francisco Garduño como un “funcionario ejemplar”, mientras señaló que la participación del ex titular del INM será fundamental para la reforma a la educación media superior que se encuentra en marcha con el Bachillerato Nacional.

Asimismo, agregó que el nombramiento forma parte de las actualizaciones de la oferta educativa en educación superior que se encuentran alineadas con los sectores estratégicos del Plan México.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, quien ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.” Fue parte de lo compartido por el secretario de la SEP.

¿Quién es Francisco Garduño?

Francisco Garduño, nuevo director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, fue el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta abril de 2025.

Durante su tiempo como titular del INM, Francisco Garduño enfrentó un proceso judicial por el incendio en un centro de migración en Ciudad Juárez en 2023, donde fallecieron 40 personas y 27 resultaron heridas.

A Francisco Garduño se le acusó de ejercicio ilícito del servicio público, pues el centro no contaba con salidas de emergencia ni protocolos de protección civil en caso de incendios.

No obstante, el 12 de abril de 2025, un Tribunal de Apelación anunció la suspensión condicional del proceso penal. Aunque tuvo que ofrecer una disculpa pública hacia los afectados el 26 de septiembre de ese mismo año.