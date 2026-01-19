Secretaría de Salud llama vacunarse contra sarampión ante incremento de casos

Llamado a vacunarse contra el sarampión La Secretaría de Salud exhortó a madres, padres y/o cuidadores de menores a completar esquemas de vacunación contra el sarampión, al reiterar que los biológicos son seguros, gratuitos y altamente efectivos (Cortesía)

La Secretaría de Salud hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar esquemas de vacunación, sobre todo contra el sarampión, al tiempo que se recordó que este biológico es seguro, gratuito y altamente efectivo.

Lo anterior, ante el incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, fenómeno documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

La dependencia reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión, reducir complicaciones y evitar defunciones, con prioridad en los grupos más vulnerables.

Asimismo, se resaltó que en nuestro país, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a fin de lograr una oportuna detección de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.

Ante ello, durante 2025 y las primeras semanas de este 2026, en todo el país se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión, priorizando a niñas, niños y población susceptible, tanto en la vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes.

Ello, debido a que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación y los cuadros graves y las defunciones se concentran sobre todo en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

Desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente de vacuna en Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención, que incluyen cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso y búsqueda activa de casos.

Se ha intensificado la vacunación para asegurar esquemas completos, ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad y en zonas con brotes activos se aplica una dosis “0” a los menores de 6 a 12 meses de edad, además de mantener coordinación permanente con las entidades federativas en particular en los estados con mayor incidencia, entre otras acciones, como la puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública.