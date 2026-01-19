Mario Delgado: en 5 años se impulsó un crecimiento de 7.4 veces en alfabetización

Aumento en la alfabetización El secretario Mario Delgado resaltó el incremento en la alfabetización en los últimos 5 años, al pasar de 22,527 en el 2020, a 189,874 en el 2025, resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido

La alfabetización se consolida como una prioridad nacional, con un enfoque de justicia social, comunitario y territorial

Desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alfabetización se consolidó como un movimiento nacional: director general del INEA, Armando Contreras Castillo

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presumió el histórico avance en alfabetización, con un crecimiento de 7.4 veces, al pasar de 22,527 personas, en el 2020; a 189,974 en el 2025, resultado de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido.

Señaló que estas cifras evidencian el impacto de una estrategia integral que prioriza a quienes, por diversas circunstancias, habían quedado fuera del sistema educativo tradicional.

Al respecto, Delgado Carrillo enfatizó que para los gobiernos de las Cuarta Transformación, la alfabetización es asumida como una prioridad nacional y una acción estratégica del Estado mexicano para reducir desigualdades, fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de desarrollo en todo el país.

Subrayó que a través de la dependencia a su cargo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) implementó la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, orientada a ampliar la cobertura educativa mediante un enfoque comunitario, territorial y con pleno respeto a la diversidad social, cultural y lingüística de México.

En su oportunidad, el titular del INEA, Armando Contreras Castillo, resaltó que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alfabetización se ha consolidado como un movimiento nacional, articulado con los 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y las seis Unidades de Operación en todo el país.

Asimismo, se fortaleció mediante la conformación de 50 alianzas estratégicas con gobiernos estatales, dependencias federales e instituciones públicas, orientadas a la identificación de necesidades, la focalización de acciones y el fortalecimiento de la atención educativa dentro y fuera del territorio nacional.

Aunado a lo anterior, abundó, se han impulsado estos esfuerzos de alfabetización a través de colaboraciones con gobiernos municipales, el sector privado, organizaciones del sector social y personas voluntarias, así como programas de trabajo con organizaciones en Estados Unidos para fortalecer la operación de las Plazas Comunitarias en el Exterior.

Con dichas acciones, el funcionario federal refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo para continuar fortaleciendo la alfabetización como una política pública permanente, orientada a garantizar derechos, reducir brechas educativas y consolidar el bienestar, la inclusión social y la transformación educativa del país.