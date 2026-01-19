Pensión IMSS e ISSSTE: fechas del próximo pago Si tienes tu pensión del IMSS o ISSTE, conoce cuándo te depositarán el pago correspondiente al mes de febrero (Unsplash, IMSS e ISSSTE)

El IMSS y el ISSTE han anunciado su calendario de pagos a personas pensionadas y jubiladas para este 2026 y aquí te decimos cuándo será tu próximo pago.

Cada año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publican su calendario anual de pagos a personas pensionadas y jubiladas con el objetivo de que las personas puedan llevar un control de sus ingresos.

Este año el calendario de 2026 incluye el pago de aguinaldo, por parte del ISSSTE y en ambas instituciones el pago es más pronto de lo que crees.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el ISSSTE, en febrero el pago de la pensión será depositado de manera anticipada el viernes 30 de enero. Por lo que, a partir de ese día deberán revisar que se vea reflejado en las cuentas de los derechohabientes.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS?

Por otra parte, el pago para los pensionados del IMSS se estará efectuando hasta el martes 3 de febrero en la cuenta bancaria registrada con anterioridad ante esta institución médica.

Recuerda que los pagos de las pensiones se realizan únicamente en días hábiles, por lo que los días feriados y fines de semana no son contemplados para el depósito de las pensiones.

¿Cuál es el calendario de pagos para pensionados y jubilados 2026 del ISSSTE?

Te compartimos el calendario oficial de los pagos para pensionados y jubilados de este 2026 del ISSSTE, el cual este año incluye la calendarización de los pagos de aguinaldo.

Enero: 2 de enero

2 de enero Febrero: 30 de enero

30 de enero Marzo: 27 de febrero

27 de febrero Abril: 27 de marzo

27 de marzo Mayo: 29 de abril

29 de abril Junio: 29 de mayo

29 de mayo Julio: 29 de junio

29 de junio Agosto: 30 de julio

30 de julio Septiembre: 28 de agosto

28 de agosto Octubre: 30 de septiembre

30 de septiembre Noviembre: 29 de octubre

29 de octubre Diciembre: 27 de noviembre

27 de noviembre Aguinaldo: la primera parte durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se depositará el 27 de noviembre

¿Cuál es el calendario de pagos para pensionados y jubilados 2026 del IMSS?

Este es el calendario oficial de pagos del 2026 para pensionados y jubilados del IMSS: