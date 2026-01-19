Protección Civil pide tomar precauciones por bajas temperaturas por el frente frío 29

Frente frío No.29 afectará a gran parte del país (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a mantenerse informada para tomar las medidas de autocuidado y prevención ante las condiciones meteorológicas pronosticadas para las próximas 48 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este lunes el desplazamiento del Frente Frío Núm. 29 sobre el sureste y la península de Yucatán generará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Veracruz (zona Olmeca), Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Puebla, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Simultáneamente, el evento de “Norte” generará condiciones de rachas de viento de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, capaces de derribar estructuras ligeras y árboles.

De tal modo que la masa de aire polar ocasionará un marcado descenso térmico, propiciando bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México, alcanzando temperaturas gélidas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

La dependencia recomienda a la población del Istmo asegurar techos, ventanas y objetos sueltos que el viento pueda convertir en proyectiles peligrosos. Para los habitantes del sureste en zonas de lluvia intensa, se exhorta a no intentar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, y mantenerse alerta ante posibles deslaves.

Para el martes 20 de enero, la situación evolucionará con el ingreso de un nuevo sistema frontal que, al interactuar con la corriente en chorro subtropical, extenderá las lluvias hacia el occidente, noroeste y norte del país, afectando principalmente a Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León con acumulados de 25 a 50 milímetros.

Las autoridades recomiendan vestir bajo el método de capas, utilizando ropa térmica o de lana al interior y prendas impermeables al exterior, además de limitar la exposición al aire libre de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante la noche y madrugada. Para quienes transitan en carretera se les recomienda disminuir la velocidad, encender las luces y aumentar la distancia de seguridad, especialmente ante la presencia de bancos de niebla que reducen la visibilidad.

La Crónica de Hoy 2026