Puebla blinda corredor logístico de transporte carretero

Alejandro Armenta, gobernador poblano, ordenó un blindaje a la ruta principal entre el centro del país y el Golfo de México. El objetivo es consolidar un blindaje operativo en una de las regiones estratégicas para el comercio y el turismo.

Armenta anunció la construcción de dos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo en los municipios de Venustiano Carranza y Ahuazotepec.

Estos centros permitirán la vigilancia en la zona limítrofe con Hidalgo y Veracruz para el tránsito de carga y turismo hacia el Golfo.

Durante su gira por la Sierra Norte, Armenta refrendó que la seguridad de las familias y de quienes transitan por el estado “es la prioridad absoluta”. Los operativos, aseguró, irán de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El secretario estatal de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, detalló que la estrategia poblana se rige por la prevención social, el fortalecimiento policial, el uso de investigación tecnológica y una coordinación con los otros órdenes de gobierno.

Este despliegue incluye la incorporación de nuevos elementos de la Policía Estatal y patrullas de última generación equipadas con sistemas de comunicación de alta tecnología.

Con este anuncio, el Gobierno de Puebla refieió que se consolida una política de seguridad cercana a la gente y de alto impacto interestatal, garantizando que la entidad se posicione como un referente en la protección de rutas estratégicas y seguridad ciudadana a nivel nacional.