Recuperan más de 6,800 vehículos robados en carreteras entre 2022 y 2025

Robo de Vehiculos (Luis Carbayo)

En coordinación con mandos policiacos, se han logrado recuperar 6 mil 844 vehículos robados en carreteras entre 2022 y 2025. Entre las unidades recuperadas se encuentran tractocamiones, remolques y vehículos particulares, entre otros.

Estos resultados forman parte del balance de la labor desarrollada por 77 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), con corte al 25 de diciembre de 2025. Lo anterior ha sido posible gracias a reuniones periódicas y a la colaboración entre autoridades federales, estatales y empresas especializadas en rastreo y protección vehicular.

El presidente de la ANERPV, Luis Villatoro, detalló que el valor de los vehículos recuperados asciende a 4 mil 265 millones de pesos, sin considerar el valor de las cargas transportadas.

Además de la recuperación de unidades, se informó que las acciones legales emprendidas de manera conjunta por autoridades de los tres niveles de gobierno han permitido la detención de 713 personas presuntamente involucradas en actividades ilícitas y el aseguramiento de 286 predios, utilizados para la descarga de mercancías y resguardo de unidades robadas.

De acuerdo con estadísticas de la agrupación privada, en diciembre del año pasado el 22% de los robos de vehículos se concentró en el Estado de México, seguido de Jalisco y Puebla, con 10% cada uno, Guanajuato con 7% y Sinaloa con 6%, el 45% restante se distribuyó en otras entidades del país, mientras que se detectó que el robo de camiones ha comenzado a desplazarse hacia zonas urbanas.

Distribución de robos por horario

La incidencia se ha mantenido constante a lo largo del día. En el último mes de 2025, la distribución fue la siguiente:

27% en horario nocturno, de 19:00 a 00:00

en horario nocturno, de 26% en la madrugada, de 00:00 a 7:00

en la madrugada, de 21% por la mañana, de 7:00 a 12:00

por la mañana, de 26% en horario vespertino, de 12:00 a 19:00

Municipios con mayor incidencia

En la Zona Metropolitana del Valle de México, los municipios con más casos fueron Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Tecámac, Tepotzotlán, Toluca y Naucalpan.

En Jalisco, la incidencia se concentró en San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Tonalá.

Para Puebla, los robos se registraron principalmente en San Martín Texmelucan, la capital poblana, Esperanza, Tepeaca y Tecamachalco.

En Guanajuato, los municipios con más reportes fueron Celaya, Apaseo el Grande, Irapuato y San Luis de la Paz.

Finalmente, en Sinaloa, la mayor incidencia se concentró en Mazatlán, Culiacán y Escuinapa.

La ANERPV, a través de sus 77 empresas afiliadas, genera una cobertura de más de 2.5 millones de equipos de monitoreo y protección vehicular distribuidos en todo el país. Gracias a la información que recopilan, es posible desarrollar estadísticas y reportes que permiten mapear zonas de mayor incidencia, horarios más frecuentes y modos de operación del robo vehicular.