Santander: 2026 oportunidad histórica para México y posicionarse en materia turística

El director general de Santander México, Felipe García Asencio, enfatizó que el 2026 ofrece para nuestro país una “oportunidad histórica para mostrarle al mundo nuestra capacidad organizativa, nuestra infraestructura y nuestra hospitalidad, pero también para detonar inversiones y proyectos de largo plazo en turismo, movilidad, servicios y desarrollo urbano”.

En ese sentido Santander ya es un facilitador de oportunidades en el sector con una destacada participación en el financiamiento e impulso a la operación del ramo turístico en todo el país, ya que tan sólo en el sureste el banco ha tenido una destacada participación en el crédito para 20 proyectos por 2,700 millones de dólares que equivalen a 28 mil cuartos de hotel, y la convicción del banco es mantener la cartera abierta para impulsar al sector en un año determinante.

Destacó lo anterior, en el marco del foro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo” organizado por Banco Santander México, en Madrid, previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), evento al que se dieron cita líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisiones en México y España relacionados con el turismo.

En el encuentro, el cual busca fortalecer alianzas público-privadas, impulsar la inversión y delinear nuevas oportunidades de crecimiento para la industria turística, se subrayó la importante necesidad de fortalecer la inversión y desarrollo del sector y para ello se requiere de una coordinación institucional y apoyo financiero.

Durante la apertura del foro en el Palacio de Linares en la capital española, García Asencio apuntó que la prioridad de Santander México es dar un impulso integral tanto al sector turismo como a grandes proyectos que lo sustentan como aerolíneas, infraestructura aeroportuaria y carretera que mejoran la competitividad del país, además de acompañar a las PyMEs del ramo y al financiamiento sostenible del sector turístico para un crecimiento con responsabilidad.

En su oportunidad, el director gGeneral de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Sebastián Ramírez destacó que las alianzas público-privadas son un mecanismo para impulsar el turismo hacia México; en tanto el embajador de México en España, Quirino Ordaz, abordó la perspectiva e interés de la nación ibérica en México.

A su vez, el CEO de Santander en España, Ignacio Juliá subrayó la creciente relación entre México y España y apuntó que “desde Santander España hemos apoyado el establecimiento de más de 100 empresas españolas en México durante 2025 y de unas 360 en los últimos tres años, además, Santander México ha acompañado la llegada a España de cerca de 30 empresas mexicanas en ese mismo periodo”.

Entre algunos de los asistentes, destacó la presencia de: Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la CDMX; José Antonio Chapur, Presidente Grupo Palace; Joan Trian Riu, consejero directivo y director ejecutivo de Operaciones para América de RIU Hotels & Resorts; y Bernardo Cueto, Secretario de Turismo de Quintana Roo y Presidente ASETUR, los gobernadores de Quintana Roo y Jalisco, Pablo Lemus y Mara Lezama, respectivamente, las Secretarias de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, por mencionar algunos.

En las diversas conversaciones se puso de manifiesto la importancia de consolidar una visión de largo plazo, basada en la colaboración entre los sectores público y privado, que permita fortalecer al turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo regional y generación de empleo.