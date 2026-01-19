Sheinbaum descarta recortes presupuestales a universidades públicas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una reducción en los recursos asignados a las universidades, luego de ser cuestionada por la prensa en la conferencia del pueblo sobre el financiamiento destinado a la educación superior.

Durante su declaración, la mandataria explicó que el gobierno federal mantiene un trabajo coordinado con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, quien —dijo— colabora de manera cercana con las universidades autónomas, en particular en el análisis de la situación financiera relacionada con los sistemas de pensiones, un tema que afecta a varias instituciones.

Sheinbaum subrayó que, si bien se ha planteado a las universidades la necesidad de revisar sus esquemas de gasto, esto no implica un recorte a sus funciones sustantivas. Precisó que la recomendación está enfocada en la reducción de costos administrativos y burocráticos.

La presidenta reiteró que las universidades cuentan con autonomía para tomar decisiones internas y enfatizó que, pese a los llamados a la austeridad en rubros no esenciales, el presupuesto destinado a estas instituciones no ha sido disminuido.