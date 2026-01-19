Sheinbaum llama a no especular sobre una posible ruptura del T-MEC

T-MEC

La posible ruptura del T-MEC volvió al centro de la discusión luego de que Canadá avanzara en una relación comercial con China, un movimiento que, según análisis financieros, podría dejarlo fuera del tratado trilateral y convertirlo en un acuerdo únicamente entre México y Estados Unidos; ante ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no especular y esperar a que inicie formalmente la revisión del mecanismo.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reconoció que existen análisis que anticipan cambios profundos en el tratado, pero insistió en que adelantar escenarios no ayuda cuando el proceso oficial aún no comienza.

Aclaró que aunque hay diálogo y pláticas con el gobierno estadounidense, la revisión del T-MEC todavía no arranca y deberá hacerlo en los próximos meses, con un plazo que se extiende hasta junio de este año.

Sheinbaum subrayó que la decisión final sobre la permanencia de Canadá en el acuerdo corresponde a ese país y a su primer ministro, Mark Carney, quien recientemente viajó a China para establecer un entendimiento comercial. Ese movimiento, señaló, se da en un contexto global donde varios países buscan diversificar sus relaciones económicas.

La presidenta destacó que México también mantiene relaciones con China y con otras naciones como Corea, especialmente después de que Estados Unidos aplicara aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales, lo que abrió una serie de diálogos que continúan vigentes.

Pese a los escenarios que apuntan a una posible salida de Canadá, Sheinbaum se mostró confiada en que la revisión del T-MEC derivará en un buen acuerdo y en mayor certeza para las inversiones en México, las cuales, afirmó, continúan llegando al país.

En medio de este contexto, se dio a conocer que la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, se reunirá el próximo martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, un encuentro que ocurre mientras crecen las lecturas sobre el futuro del tratado comercial en América del Norte.