Tren ‘El Insurgente’ se encuentra por concluir pruebas dinámicas y estáticas en tramo Santa Fe-Observatorio

Tren ‘El Insurgente’

El Tren Interurbano México-Toluca “El insurgente”, se encuentra en la fase final de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio, con el fin de garantizar el cumplimineto de las estándares de calidad y seguridad.

Se ha asegurado que estará llisto para operar en su totalidad durante este año, a lo largo de los 7.7 kilómetros que lo conforman, desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

Las pruebas que actualmente se realizan se basan en:

● En las pruebas dinámicas el tren se mueve a velocidad con carga y en las pruebas estáticas se requiere de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno, para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

● Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Hasta ahora el Insurgente transporta en promedio 22 mil personas al día de Zinacantepec hasta la estación Santa Fe y una vez concluido beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

Este proyecto construido por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) demás de ser una alternativa que busca disminuir el tránsito vehicular y reducir emisiones contaminantes, contempla una Movilidad Integrada que hará más eficiente la interconexión entre los distintos sistemas de transporte de la Ciudad de México.