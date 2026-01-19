Vinculan a proceso a José Alberto Abud, exrector de la UACAM

El hasta hace casi una semana rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue vinculado a proceso tras ser detenido el pasado 12 de enero. De acuerdo con la determinación, el académico es acusado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Aunque vinculado a proceso, Abud seguirá en libertad, lo mismo que las otras dos personas que fueron detenidas con él.

Al término de la audiencia de vinculación, Edwin Trejo, abogado defensor del exrector, detalló que tanto el universitario, como su asistente y chofer, seguirán siendo objetos de investigación judicial por delitos contra la salud, “variante de posesión simple”, amplió.

El jurista a cargo de la defensa de Abud insistió en que la droga que supuestamente portaba el académico al momento de su detención fue deliberadamente “sembrada” en el interior del vehículo, una camioneta, en que los hombres se transportaban, señalamiento que, según explica, tomará fuerza toda vez que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se negó a aportar los videos de la cámara corporal de los agentes estatales que le detuvieron. Al respecto, agregó que el Ministerio Público hizo entrega de las solicitudes correspondientes para tales efectos, la entrega del material de las bodycams, no obstante, no se obtuvo ninguna respuesta, “lo que sigue generando dudas en la detención del exrector universitario”, sentención.

En respuesta al resultado de esta última audiencia, la defensa de Abud afirmó que promoverá un recurso de inconformidad, un amparo en contra de la vinculación a proceso y las medidas cautelares aprobadas, tales como las firmas periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salir del polígono territorial y administrativo del estado de Campeche.