Agencia Federal de Aviación Civil se moderniza con la emisión de licencias digitales para su personal

A partir del 22 de enro, el Personal Técnico Aeronáutico de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), recibirá su licencia digital,c omo parte de las acciones estratégicas para la modernización del sector aeronáutico en el país.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil con la innovación, la seguridad operacional y la mejora continua posicionando a México a la vanguardia en la adopción de soluciones digitales en el ámbito aeronáutico.

Este avance se suma a las directrices del Gobierno de México en materia de transformación digital, orientadas a simplificar trámites, mejorar los servicios públicos y fortalecer la atención a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías seguras e innovadoras.

La licencia digital será un complemento al formato físico por lo que ambos tendrán plena validez, lo que ofrece a las y los usuarios una alternativa adicional para la acreditación de sus licencias ante la autoridad aeronáutica.