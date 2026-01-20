Ante aumento de casos de sarampión, Salud hace llamado a completar el esquema de vacunación

Vacuna contra el sarampión (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Salud informó que desde que se registró el incremento de casos de sarampión en 2025 en América, México ha notificado de 7 mil 168 casos acumulados, tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 37 casos.

La dependencia aseguró que en México el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, “lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.

Se destacó que más del 90 por ciento de los casos confirmados han sido registrados en personas sin antecedentes de vacunación. De igual forma, los cuadros graves y las defunciones se han concentrado principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos como niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

A partir de la detección del primer caso detectado en el país, importado por una menor en el estado de Chihuahua, la Secretaría activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención. Entre estas acciones se encuentra la aplicación de cercos epidemiológicos, que incluyen la vacunación en 25 manzanas alrededor de donde se ubica cada caso, así como la búsqueda activa de pacientes, y la intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos.

El secretario de Salud, David Kershenobich informó que México cuenta actualmente con más de 23,5 millones de vacunas contra el sarampión, asegurando que esta cifra es suficiente para cubrir los próximos 2 años.

Explicó, asimismo, que la situación en América del Norte ha obligado a varios países a extender sus plazos para contener el virus.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote”, señaló.

Dio a conocer que en 2025 se distribuyeron 13.872.000 dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3.836.000. Además, indicó que el año pasado se adquirieron 10,8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27,36 millones de dosis adicionales.

Además, como método de prevención se amplió la edad de vacunación hasta los 49 años, con especial énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad, y se aplicó una dosis cero a menores de 6 a 12 meses en zonas con brotes activos. La Secretaría de Salud dijo que mantiene una coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia, y ha desplegado Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, realizando sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

Kershenobich recordó que el esquema nacional contempla tres momentos de vacunación: la aplicación a recién nacidos, la segunda dosis y una dosis de recuperación para personas que no fueron inmunizadas oportunamente.

El brote más relevante, indicó, se concentra actualmente en Jalisco (oeste) y Chiapas (sur), aunque también se registran casos en Michoacán (oeste) y Guerrero (sur).

En Jalisco, la cobertura de la primera dosis pasó de 65 % a 85 %, la segunda de 64 % a 89 % y la tercera de 61 % a 84 %, con el objetivo de llegar al 95 %. En Chihuahua, donde se detectaron los primeros casos, la situación “está ya prácticamente controlada”, aseguró.

El secretario advirtió que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso “mucho más” que la covid-19 pues explicó que una persona infectada puede contagiar a 15 o 16 personas y que el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

Por lo que la dependencia hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación, “recordando que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva”.